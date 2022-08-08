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Современной эндоскопической стойкой оснастили больницу Караганды
8 Августа 2022 21:42

Современной эндоскопической стойкой оснастили больницу Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В многопрофильной больнице № 1 Караганды появилась новая эндоскопическая стойка Karl Storz последнего поколения с технологией 4К. Стоимость оборудования – 75 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подобная технология позволяет получить максимально точную и безопасную лапароскопическую хирургию с суперрезким изображением, низким искажением, высоким контрастом, широким полем зрения и возможностью визуализировать самые мелкие сосудистые структуры. Уровень детализации, обеспечиваемый технологией, выше всяких похвал», – говорится в сообщении управления здравоохранения.

Технология 4К позволит внедрить новые операции и улучшит работу хирургов. С помощью нового оборудования они смогут увидеть детали, которые ранее были недоступны.

Многопрофильная больница № 1 стала первой организацией в Карагандинской области, где появилась такая стойка. Подобное оборудование имеется только в Нур-Султане и Алматы.


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