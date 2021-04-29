Современное реанимационное оборудование подарили Центру перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18 единиц современного реанимационного оборудования, в том числе 2 инкубатора для интенсивной терапии новорожденных с критически низкой массой тела, 5 реанимационных столов, 6 ламп фототерапии и 5 высокоточных медицинских весов переданы в Алматинский Центр перинатологии и детской кардиохирургии благотворительным фондом AYALA. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Центр перинатологии и детской кардиохирургии Алматы –крупнейшее родовспомогательное учреждение в стране. Ежегодно здесь проходит 8-8,5 тысяч родов, из которых 12% - преждевременные.

«Наш центр начал работать в ноябре 2011 года. Но за 10 лет работы медицинское оборудование морально устарело, поэтому часто выходит из строя, требуя постоянного дорогостоящего ремонта. Многие установленные у нас модели уже сняты с производства, что затрудняет приобретение комплектующих. Особенно остро дефицит с оборудованием стоял в отделениях неонатальной службы. Теперь практически все потребности отделения неонатологии у нас закрыты. Объединенная сила заботы врачей, крупного бизнеса и фонда поможет спасать жизни и здоровье еще большего числа новорожденных», - отметила Светлана Александровна Лисогор, заместитель директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии г. Алматы.

Общая стоимость переданного оборудования составила 27 003 750 тенге.

Инкубатор для интенсивной терапии поддерживает температуру тела новорожденных с нарушениями терморегуляции, необходимую влажность и уровень кислорода.

Открытая реанимационная система создана специально для поддержания оптимальных микроклиматических условий для выхаживания недоношенных детей. Обычно они рождаются с небольшой массой тела, которую надо все время поддерживать без потери жидкости, испаряющейся через поры на коже. Нормальная температура тела не должна превышать 37,5С, температура живота должна быть в предела 36,2 – 36,5С. Чтобы достичь эти показатели в открытой реанимационной системе устанавливают комфортный уровень температуры кроватки, воздуха и силу подачи лучистого тепла.

Лампа фототерапии помогает вылечить желтуху новорожденных, сохранив их здоровье и интеллект. Желтуха новорожденных – это увеличение уровня токсического билирубина, который приводит к тяжелым повреждениям центральной нервной системы. Особенно часто она встречается среди недоношенных детей. Высокий уровень токсического билирубина в крови может стать причиной необратимых поражений головного мозга ребенка, включая задержки в развитии, атетоидный церебральный паралич, частичный или полный паралич, судороги, проблемы со слухом вплоть до его полной потери.

Цель благотворительного фонда AYALA – сокращение младенческой и детской смертности и инвалидности в Казахстане. Для этого уже 14 лет фонд реализует проект «Вдохнём жизнь». Все средства, собранные на него, идут на оснащение реанимаций перинатальных центров и детских отделений больниц Казахстана жизненно важным оборудованием.

С 2007 года такое оборудование было установлено в 36 городах и населенных пунктах нашей страны. По оценке фонда, это помогло спасти в Казахстане жизни сотен тысяч детей. Проект продолжается, потому что фонд постоянно получает письма от отделений детской реанимации с просьбой о помощи на покупку оборудования.