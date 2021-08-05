+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Современное пятиборье на ОИ: казахстанка заняла 8-е место в фехтовании

5 Августа 2021 14:00
Поделиться:
Современное пятиборье на ОИ: казахстанка заняла 8-е место в фехтовании

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по современному пятиборью. Сегодня, 5 августа, участницы турнира провели поединки по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Олимпиада 2020: Казахстанский борец Нурислам Санаев завоевал «бронзу»
Велотрековик Захаров выступил в омниуме Олимпиады-2020 Казахстанский легкоатлет завершил выступление на Олимпиаде-2020 Молдир Жанбырбай не вышла в полуфинал Олимпиады-2020

По итогам отборочного раунда казахстанская спортсменка Елена Потапенко заняла 8 место из 36. Потапенко одержала 20 побед, в 15 поединках уступила, а еще две схватки смогла свести вничью.

По итогам выступлений в фехтовании Потапенко набрала 220 баллов

Завтра, 6 августа, в рамках соревнований, пройдут этапы по плаванию, конному спорту, фехтованию (bonus round) и laser run.

Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Олимпиада 2020: Казахстанский борец Нурислам Санаев завоевал «бронзу»
Велотрековик Захаров выступил в омниуме Олимпиады-2020
Казахстанский легкоатлет завершил выступление на Олимпиаде-2020
Молдир Жанбырбай не вышла в полуфинал Олимпиады-2020
Популярное
1 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
2 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
3 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
4 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
5 Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
6 Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Читайте также
Казахстанский борец-вольник поборется за «бронзу» Олимпиады-2020
Молдир Жанбырбай свела вничью бой на Олимпиаде-2020
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив