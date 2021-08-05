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Современное пятиборье на ОИ: казахстанка заняла 8-е место в фехтовании
5 Августа 2021 14:00
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по современному пятиборью. Сегодня, 5 августа, участницы турнира провели поединки по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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По итогам отборочного раунда казахстанская спортсменка Елена Потапенко заняла 8 место из 36. Потапенко одержала 20 побед, в 15 поединках уступила, а еще две схватки смогла свести вничью.
По итогам выступлений в фехтовании Потапенко набрала 220 баллов
Завтра, 6 августа, в рамках соревнований, пройдут этапы по плаванию, конному спорту, фехтованию (bonus round) и laser run.
Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов
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