Современное пятиборье: казахстанец Никита Живица стал лучшим в группе «А»

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Завершился первый вид программы квалификационных состязаний у юношей на Играх СНГ в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов Игр.

Спортсмены провели по 27 боев.

Лучший результат по итогу дисциплины в группе «А» показал спортсмен из Казахстана Никита Живица (21 победа, 264 очка).

В группе «B» после первого вида программы лидируют белорусы Борис Абабурко и Алексей Сафончик (оба по 18 побед, 243 очка).

Соревнования продолжатся плаванием, где спортсмены преодолеют дистанцию в 200 метров.