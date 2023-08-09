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Современное пятиборье: казахстанец Никита Живица стал лучшим в группе «А»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Августа 2023, 16:21
Современное пятиборье: казахстанец Никита Живица стал лучшим в группе «А» Фото: t.me/cisgamesbel

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Завершился первый вид программы квалификационных состязаний у юношей на Играх СНГ в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов Игр.

Спортсмены провели по 27 боев.

Лучший результат по итогу дисциплины в группе «А» показал спортсмен из Казахстана Никита Живица (21 победа, 264 очка).

В группе «B» после первого вида программы лидируют белорусы Борис Абабурко и Алексей Сафончик (оба по 18 побед, 243 очка).

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Соревнования продолжатся плаванием, где спортсмены преодолеют дистанцию в 200 метров.


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