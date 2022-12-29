Современное образование требует новых подходов

29 Декабря 2022, 11:13

В селе И.Жансугурова Аксуского района области Жетысу презентован проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» в стенах средней школы имени Есмурата Сикымова с пришкольным интернатом.

Проект направлен на повышение качества образования, внедрение наилучших педагогических практик и методик и обеспечение необходимой материально-технической базой опорных школ.

«Современное образование требует новых подходов и ставит свои требования как к воспитанию детей, так и к качеству обучения. Раньше важно было, чтобы ученик полностью выполнял все поставленные задачи. Новая методика адаптируется под ребенка, учитывая его таланты, способности, даёт определенную свободу и пространство для развития. Обмен опытом, проведенный Фондом устойчивого развития образования и партнером проекта «Назарбаев Интеллектуальная школа» в рамках совместного проекта «Повышение потенциала опорных школ в сельских регионах», многому научил наших учителей. Не только для ученика, но и для самого учителя процесс обучения стал намного эффективнее и проще», – говорит директор школы Рахат Нығметбекқызы.

В школе оснащены 22 учебных кабинета и мастерские дополнительного образования. Кроме того, в школе оборудованы кабинеты дополнительного образования: STEM лаборатория, АРТ-студия, телестудия, библиотека с коворкинг зоной для учащихся. Финансирование почти в 250 млн тенге осуществлено в рамках Фонда «Қазақстан Халқына». Компания Beeline Kazakhstan выступила донором проекта.

«Прежде всего, надо понимать, что почти половина людей Казахстана живут в сельской местности. Поэтому сельские школьники должны иметь равные возможности с городскими. Мы занимаемся развитием опорных школ, без которых поднять сельские образование невозможно. Наш проект охватывает 17 областей Казахстана, в которых обучается около 13 тысяч детей и работает порядка 2 тысяч учителей», – рассказывает Данияр Токтарбаев, директор Фонда устойчивого развития образования.

Обновленная школа была представлена в формате «Дня открытых дверей» с участием сенатора Республики Казахстан Амангельди Толемисова, представителей местных исполнительных органов, а также партнеров и спонсоров проекта. Организаторы рассказали о результатах обучающей программы и проведут презентацию обновленной школы.