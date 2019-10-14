Современное государство не может функционировать без активной позиции граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научный сотрудник отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров выразил свое мнение по поводу того, как сегодня должно развиваться гражданское общество в рамках Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению С. Ахметжарова, государство не может решать все возникающие перед страной проблемы, поскольку структура экономики, общества, их связи становятся все более и более сложными, динамичными и меняющимися.

«Зачастую сегодня чиновники предпочитают каждую возникающую проблему решать путем создания новых структур. Например, вопрос борьбы с коррупцией во многом свелся к тому, что за последние годы госструктур стало более десятка, а коррупция только усилилась, и по всем международным рейтингам мы оказались в числе самых передовых. Как подчеркивает Касым-Жомарт Токаев, эту болезнь можно преодолеть расширением контроля со стороны общества, путем привлечения к работе НСОД и общественных советов наиболее профессиональных и активных граждан, способных своими действиями улучшить ситуацию в стране», - отмечает эксперт.

Один из главных путей повышения эффективности государства — политическая трансформация. В Послании народу Казахстана, считает С. Ахметжаров, Президент Касым-Жомарт Токаев выделяет особенности политической реформы в Казахстане: «Обещанная мной политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без «забегания вперед», но последовательно, настойчиво и продуманно.

«Наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны».

Очень важен такой принцип прозрачности принимаемых решений. И еще более важно – их обоснование. Почему, на каких основаниях, исходя из каких соображений принимается то или иное постановление, закон или программа. Вот это надо объяснять гражданам. Тем более что Конституция Республики Казахстан гласит: «Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации».

По мнению С. Ахметжарова, современное государство не может функционировать без активной позиции граждан. Без этого фактора оно обречено на отставание от других государств.

«Если посмотреть на данные по успешным государствам, то практически все они опираются на гражданские инициативы, общественные объединения, часть функций передается местным сообществам, профессиональным объединениям, которые самостоятельно решают различные проблемы. Более того, они во взаимодействии с государственными органами могут планировать развитие регионов, реализацию социальных программ, внедрение экологических проектов», - резюмирует эксперт.

Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.