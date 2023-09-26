Современный парк появился в Сарани

В городе Сарани Карагандинской области оборудовали современный парк качелей, а также скейт- и памп-трек. Проекты реализованы по программе «Бюджет народного участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Круглые подвесные качели, выполненные из метала и дерева, украсили территорию парка стадиона «Сункар». Двенадцать конструкций рассчитаны как на детей, так и на взрослых. Неоновая подсветка создает особенную атмосферу для отдыхающих в вечернее время.

Эскизы этих проектов предложили местные активисты. Качели занимают около 350 квадратных метров площади. Они находятся под специальным навесом, что позволяет летом укрыться от прямых лучей солнца.

Также на территории установлены деревянные лавочки. Ранее там оборудовали современную детскую площадку. Все это в комплексе создает единую комфортную зону для отдыха детей и взрослых.

Памп-трек представляет собой закольцованную трассу с буграми, поворотами и ритм-секциями. Это идеальная площадка для развития навыков управления велосипедом у детей и взрослых. Кататься там можно не только на велосипеде, но и на самокатах, роликах, скейтбордах.

Это первая подобная площадка в Сарани в тысячу квадратных метров.

На сегодняшний день идут монтажные работы и покраска. Требования по технике безопасности при установке этих площадок учтены.