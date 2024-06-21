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    22:44, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Современными методами лечат рак легких карагандинские врачи

    Современными методами лечат рак легких карагандинские врачи
    Фото: карагандинский филиал фонда медстрахования

    В многопрофильной больнице № 3 Караганды (онкодиспансер) успешно внедряются малоинвазивные технологии лечения рака легкого, с помощью которых удается добиться хороших результатов, ранней реабилитации и косметического эффекта. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform

    Торакальные хирурги МБ № 3 прооперировали 55-летнего жителя Каркаралинска и удалили опухоль из нижней части правого легкого. Операция прошла с применением видеооборудования, с помощью которого улучшается качество визуализации и обеспечивается безопасность для пациента. Операция малотравматичная: проводится через маленькие разрезы.

    - На здоровье не жаловался. Но с апреля этого года начал беспокоить постоянный кашель и одышка при физической нагрузке, тогда обратился к врачам по месту жительства. Сделали флюорограмму, выявили патологию легких и направили к онкологу. Здесь прошел дополнительное обследование, и на следующий же день мне сделали операцию, – рассказал пациент.

    Как пояснил заведующий отделением опухолей головы и шеи с торакальной хирургией Ергали Шауенов, после таких операций реабилитационный период гораздо короче.

    - Пациенты в скором времени возвращаются к обычной жизни. Стоит отметить, что в нашей больнице в 2023 году было проведено более 100 таких операций, в 2024 году – уже около 35, – рассказал Ергали Шауенов.

    На 2024 год на профосмотры взрослого населения и скрининги на раннее выявление онкозаболеваний в Карагандинской области из фонда медстрахования запланировано направить более двух млрд тенге.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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