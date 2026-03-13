Современные технологии применяются для спуска лавин в горах Алматы

Специалисты выполнили контролируемые спуски лавин с использованием современной газодинамической установки DaisyBell с помощью вертолета Ми-8 «Казавиаспас» МЧС. Работы проведены в бассейнах рек Киши, Улкен Алматы и Котырбулак. Это позволило частично осадить и уплотнить снежный покров, снизив риск самопроизвольного схода лавин.

Фото: МЧС РК

Установка DaisyBell представляет собой подвесную систему, закрепляемую под вертолетом. Принцип ее работы основан на контролируемом подрыве газовой смеси (кислород и водород) на безопасной высоте над снежным покровом. Образующаяся ударная волна инициирует сход нестабильных снежных масс, что позволяет предотвратить их неконтролируемое движение.

Мониторинг лавиноопасной обстановки продолжается. В потенциально опасных горных направлениях доступ ограничен, выставлены блокпосты, отметили в МЧС.

Ранее спасатели предупредили о лавиноопасной обстановке в горах Алматы.