    03:03, 13 Март 2026 | GMT +5

    Современные технологии применяются для спуска лавин в горах Алматы

    В горных районах города Алматы проведены профилактические работы по принудительному спуску снежных лавин из-за нестабильного снежного покрова и продолжающихся снегопадов, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Фото: МЧС РК

    Специалисты выполнили контролируемые спуски лавин с использованием современной газодинамической установки DaisyBell с помощью вертолета Ми-8 «Казавиаспас» МЧС. Работы проведены в бассейнах рек Киши, Улкен Алматы и Котырбулак. Это позволило частично осадить и уплотнить снежный покров, снизив риск самопроизвольного схода лавин.

    Фото: МЧС РК

    Установка DaisyBell представляет собой подвесную систему, закрепляемую под вертолетом. Принцип ее работы основан на контролируемом подрыве газовой смеси (кислород и водород) на безопасной высоте над снежным покровом. Образующаяся ударная волна инициирует сход нестабильных снежных масс, что позволяет предотвратить их неконтролируемое движение.

    Мониторинг лавиноопасной обстановки продолжается. В потенциально опасных горных направлениях доступ ограничен, выставлены блокпосты, отметили в МЧС.

    Ранее спасатели предупредили о лавиноопасной обстановке в горах Алматы. 

    Теги:
    МЧС Горы Алматы Лавина
    Диана Калманбаева
