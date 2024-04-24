РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:30, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Современные технологии лечения аритмии внедрены в Караганде

    Современные технологии лечения аритмии внедрены в Караганде
    Фото пресс-службы карагандинского филиала фонда медстрахования

    С этого года за счёт ОСМС специалисты многопрофильной больницы № 2 Караганды (кардиоцентр) впервые в области начали выполнять сложные высокотехнологичные операции при нарушениях ритма сердца. Ранее пациенты с такими диагнозами направлялись в республиканские клиники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Одним из инновационных способов лечения считается метод радиочастотной абляции (РЧА). Использование в карагандинской больнице современного оборудования обеспечивает эффективность и безопасность таких процедур. Уникальная установка CARTO 3 V7 Prime способна создавать подробные трехмерные карты сердца и лечить множество видов аритмии.

    Врач аритмолог-хирург многопрофильной больницы № 2 Нурлан Елемесов говорит, что оборудование соответствует мировым стандартам и позволяет выполнять любую сложную операцию при нарушениях сердечного ритма.

    - 3D-технологии с точностью до 1 мм позволяют найти источник аритмии – патологический очаг, не повреждая другие сосуды и ткани. Пациент полностью восстанавливается. Уже в ходе операции виден результат. Стоимость одной операции ориентировочно около 2 млн тенге. Операции для больных проводятся бесплатно в рамках системы медицинского страхования, – отметил Нурлан Елемесов.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Кардиология Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!