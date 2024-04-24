Современные технологии лечения аритмии внедрены в Караганде

С этого года за счёт ОСМС специалисты многопрофильной больницы № 2 Караганды (кардиоцентр) впервые в области начали выполнять сложные высокотехнологичные операции при нарушениях ритма сердца. Ранее пациенты с такими диагнозами направлялись в республиканские клиники, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из инновационных способов лечения считается метод радиочастотной абляции (РЧА). Использование в карагандинской больнице современного оборудования обеспечивает эффективность и безопасность таких процедур. Уникальная установка CARTO 3 V7 Prime способна создавать подробные трехмерные карты сердца и лечить множество видов аритмии.

Врач аритмолог-хирург многопрофильной больницы № 2 Нурлан Елемесов говорит, что оборудование соответствует мировым стандартам и позволяет выполнять любую сложную операцию при нарушениях сердечного ритма.