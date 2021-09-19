Современная пожарная часть открылась в Наурызбайском районе Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках мер по обеспечению пожарной безопасности и гражданской защиты в алматинском микрорайоне Акжар менее чем за 1,5 года построено пожарное депо. В День города состоялось открытие части, в зоне ответственности которой более 159 тыс. жителей Наурызбайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил огнеборцев с открытием части и поблагодарил за службу. Новое пожарное депо позволит сократить время проезда до места происшествия и повысит эффективность работы по обеспечению пожарной безопасности.

В церемонии открытия также приняли участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков, руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям, ветераны гражданской защиты.

В составе Наурызбайского района, образованного в 2014 году, микрорайоны Жайлау, Карагайлы, Курамыс, Рахат, Каргалы, Таусамалы, Акжар, Тастыбулак, Таужолы, Шугыла, Алтын Алаш, Калкаман-1,2,3. Общая численность населения на сегодняшний день - 159115 человек.

На присоединенной территории отсутствовала пожарная часть, в связи с чем был организован пожарный пост в микрорайоне Акжар. В период с 2015 года данным подразделением совершено более 700 выездов.

Строительство двухэтажного здания депо закончено менее чем за 1,5 года. Пожарная часть рассчитана на шесть выездов, общей площадью около 3,2 тыс. кв.м. Для сотрудников гарнизона предусмотрено общежитие. Аким города Б. Сагинтаев вручил также ключи от служебных автомобилей.

В боксах пожарной части разместятся автоцистерны. С учетом активного развития района наряду с техникой для тушения пожара часть будет оснащена специальной автотехникой, предназначенной для высотных зданий.

На сегодняшний день безопасность Алматы от пожаров обеспечивается силами 17 подразделений. На вооружении Службы пожаротушения имеется 157 единиц пожарной автотехники, ежедневно на суточное дежурство заступают около 210 человек личного состава. В текущем году за счет средств местного бюджета гарнизон пополнится еще 44 единицами техники.

В настоящее время в целях укрепления пожарной безопасности и своевременного реагирования на возникшие чрезвычайные ситуации завершается строительство пожарного депо в Алатауском районе. Продолжается строительство пожарного депо на четыре выезда в микрорайоне Нур-Алатау Бостандыкского района.