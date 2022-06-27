27 Июня 2022 16:22

Современная многопрофильная больница на 630 мест появится в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В рамках государственно-частного партнерства в Акмолинской области в скором времени появится современная многопрофильная больница на 630 мест. Подробности строительства озвучил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В системе здравоохранения региона в текущем году завершится строительство поликлиники на 100 посещений в городе Косшы и Центра первично медико-санитарной помощи на 50 посещений в селе Коянды. Предусмотрено также начало строительства двух медучреждений в Атбасарском районе: медпункта в селе Сочинское и ФАПа в селе Новосельское.

«Масштабным проектом для всей нашей области является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в городе Кокшетау, с широким спектром оказания медицинских услуг населению. Данный проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства между Министерством здравоохранения и Турецкой компанией «Рэнель Ко ЛТД». Проект для региона весьма значимый», - поделился аким области.

Ориентировочная стоимость проекта свыше 70 млрд тенге. На сегодняшний день идут подготовительные мероприятия, частным партнером проект внесен на отраслевую и экономическую экспертизы. Под реализацию проекта выделено 17 га в мкр-не Сарыарка города Кокшетау. Сроки реализации – 2021-2024 гг.

«Также хочу подчеркнуть, что развитию социальной инфраструктуры оказывает поддержку и местный бизнес, меценаты. К примеру, клинико-реабилитационный центр с поликлиникой на 500 посещений в областном центре полностью построен за счет средств ТОО «Viamedis». Этим же партнером за счет собственных средств построен замечательный объект – семейная врачебная амбулатория на 50 посещений в смену в поселке Бестобе города Степногорска. То есть, я хочу отметить, что подобные инициативы нашего бизнеса есть не только в городах, но и в селах области», - добавил Е. Маржикпаев.