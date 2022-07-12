12 Июля 2022 20:15

Современная государственная сеть автодорог будет создана в Китае к 2035 году

ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - В Китае обнародован план оптимизации и совершенствования автодорожной сети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

План совместно опубликован Государственным комитетом по делам развития и реформ и Министерством транспорта КНР. В документе обозначено, что к 2035 году в стране будет создана современная и высококачественная государственная сеть автодорог, которая будет характеризоваться широким покрытием, обилием функций, высокой эффективностью, экологичностью, интеллектуальностью, безопасностью и надежностью. Общая протяженность составит около 461 тыс. км, включая 162 тыс. км скоростных автомагистралей и 299 тыс. км автодорог со стандартной скоростью движения.

Китайские власти стремятся к формированию многоцентровой дорожной сети, связывающей провинции, городские кластеры и уезды страны.

«Шоссе со стандартной скоростью движения будут на бесплатной основе предоставлять основные услуги в сфере движения общественного транспорта, в то время как скоростные автомагистрали - эффективные и быстрые транспортные услуги», - заявила на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.













Фото: fastmb.ru