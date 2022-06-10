10 Июня 2022 15:12

Совокупный ВВП стран СНГ возрос на 4,7 % в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова состоялось 94-ое заседание Экономического совета СНГ в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания был рассмотрен широкий круг вопросов многостороннего экономического сотрудничества. Г лавы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия.

Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам представил участникам заседания информацию об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ за 2021 год.

Докладчик отметил, что в 2021 году государства-участники СНГ в основном придерживались рекомендованных значений показателей, характеризующих макроэкономическую стабильность. Совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) государств- участников СНГ в 2021 году, по предварительной оценке, возрос в реальном исчислении на 4,7 % (в 2020 году он уменьшился на 2,5 %).

Было отмечено, что результаты анализа указанных показателей используют при подготовке и реализации мероприятий, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление внешнеторговых связей, обеспечение устойчивости государственных финансов и финансовых рынков в рамках Содружества.

Особое внимание в ходе заседания было уделено рассмотрению вопроса о текущей экономической ситуации в государствах – участниках СНГ и возможных совместных мерах реагирования на возникающие проблемы. Докладчиком здесь выступил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.

За последние два с половиной месяца ответственные представители государств, отраслевых органов сотрудничества и Исполнительного комитета СНГ совместно разработали и согласовали соответствующий Перечень конкретных мер по таким приоритетным направлениям взаимодействия, как взаимная торговля, транспорт, энергетика, промышленность, агропромышленный комплекс, финансы и др. Документ должен стать основой для реализации органами отраслевого сотрудничества совместно со странами СНГ дальнейших шагов по обеспечению устойчивого роста национальных экономик.