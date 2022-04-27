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    12:40, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Совокупность факторов влияет на стоимость кредитов – Нацбанк

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышение базовой ставки будет влиять на краткосрочные ставки в экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При рассмотрении вопроса о кредитовании, банки принимают во внимание целый ряд факторов – базовая ставка, стоимость фондирования, стоимость, по которой привлекаются депозиты, уровень кредитного риска, который зависит от присущих экономике рисков. С этой точки зрения, движение по базовой ставке тоже передается в стоимость кредитов, но это не единственный фактор, который влияет на удорожание кредитов», - сказал заместитель председателя Акылжан Баймагамбетов на брифинге в Нацбанке.

    По его словам, на стоимость кредитов влияют факторы в совокупности – если кредитные риски будут снижаться, соответственно, стоимость кредитования может понижаться.

    «И наоборот, она может повышаться, при том, что стоимость фондирования останется неизменной. Поэтому говорить о том, насколько изменится стоимость кредитов, не совсем корректно. Но практика показывает, что решение об изменении размера базовой ставки будет влиять на краткосрочные ставки в экономике. Долгосрочные ставки в экономике формируются исходя из большего количества факторов, поэтому ставки по кредитам будут зависеть в том числе от их совокупности», - прокомментировал А. Баймагамбетов.

    Ранее сообщалось, Нацбанк принял решение о повышении базовой ставки до 14% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13%.

    Решение повысить базовую ставку отражает приверженность Национального Банка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах – торговых партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены. Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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