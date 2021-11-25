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    11:11, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Совместный план действий подписали Нацкомиссия по делам женщин и МВД

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    Совместный план действий подписали Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Уполномоченный по правам человека в РК и Министерство внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие, организованное Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан совместно с ОБСЕ и Структурой ООН-женщины, стало стартом международной кампании «16 дней активных действий против насилия».

    В работе конференции принимают участие Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, члены Национальной комиссии, депутаты Парламента, руководители государственных органов, представители НПО, международных организаций, а также главы дипломатических представительств.

    Открывая конференцию, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, депутат Мажилиса Парламента РК Лаззат Рамазанова отметила, что одним из ключевых приоритетов развития страны остается соблюдение национальных и международных стандартов в области прав человека.

    «Тема искоренения насилия в обществе продолжает оставаться актуальной. К сожалению, мы очень часто слышим о фактах, когда жертвами насилия становятся женщины и дети. Именно поэтому Казахстан принимает последовательные меры по искоренению этого явления в обществе. О том, что в Казахстане необходимо создать целостную систему защиты и поддержки семьи, сформировать нулевую терпимость к насилию неоднократно заявлял Президент страны Касым-Жомарт Токаев. В настоящее время, депутатами Мажилиса Парламента разработан законопроект об укреплении института семьи в Казахстане, который предусматривает комплексные меры профилактики семейно-бытового насилия», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

    В рамках конференции глава Нацкомиссии Лаззат Рамазанова, Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова и заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев подписали совместный план действий по проведению в текущем году международной кампании «16 дней активных действий против насилия».

    В рамках Конференции прошли активные дискуссии на панельных сессиях по темам: «Насилие в семье: актуальные вопросы и дальнейшие шаги», «Укрепление института семьи как приоритетное направление социальной политики».

    Первая международная кампания по активным действиям против насилия была запущена активистами в 1991 году – ровно 30 лет назад. «Столь длительное существование кампании свидетельствует об актуальности и нерешенности этой проблемы во всем мире. К сожалению, нет ни одной страны, в который бы женщина была полностью защищена от насилия. Наша цель – создавать законодательные условия, и наладить механизм межведомственной координации всех заинтересованных госорганов, которые помогут решить эту проблему», - отметила Лаззат Рамазанова.

    Практика показывает, что женщины во многом не информированы о действующем законодательстве в свою защиту, отметили участники конференции. Основной целью международной кампании «16 активных дней против насилия» является проведение среди населения правовой разъяснительной работы, а также информирование об том через СМИ.

    С 25 ноября - в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (стартовый день) в Казахстане, как и во многих странах мира, в течение 16 дней пройдут культурные, просветительские и социальные мероприятия, цель которых – привлечь внимание общественности к проблемам насилия. Во всех регионах пройдут встречи государственных органов и институтов гражданского общества с коллективами предприятий и организаций, со студентами, школьниками, с участием средств массовой информации. Отметим, что официальным цветом международной кампании является оранжевый цвет – символизирующий яркий мир, свободный от насилия.






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