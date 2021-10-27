Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Совместный энергетический холдинг создадут Казахстан и ОАЭ

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Октября 2021, 16:43
Совместный энергетический холдинг создадут Казахстан и ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами создается энергетический холдинг. Чем этот холдинг будет заниматься, рассказал управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству, член правления АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно подписанному межправительственному соглашению и в целях развития проектов в приоритетных отраслях страны, а именно для развития энергетического сектора, планируется создание энергетического холдинга, участниками которого будут фонд «Самрук-Казына» и суверенные фонды ОАЭ. Предполагается в последующем возможность участия частных энергогенерирующих компаний как с казахстанской, так и арабской стороны», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Ернар Жанадил.

«Главными задачами энергетического холдинга будут проекты нового строительства и модернизации в сфере электроэнергетики, включая реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии», - уточнил управляющий директор компании.

По словам Ернара Жанадила, деятельность холдинга будет регулироваться совместно с участниками двух стран.


Энергетика   Арабские эмираты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной