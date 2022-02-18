Совместными действиями соцпартнеров 12 человек восстановлены на работе в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профсоюзный центр Кызылординской области сумел отстоять права 12 работников нефтяной компании компании «КазПетролГрупп», уволенных в сентябре 2021 года, за инициативу создания профсоюзной организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

Судебная тяжба между работодателем и членами инициативной группы работниками оказалась в центре особого внимания Федерации профсоюзов..

По поручению Председателя ФПРК представители Профсоюзного центра Кызылординской области Марат Баимбетов и Майра Боранбаева совместно с областной инспекцией труда приняли активное участие в защите работников на протяжении всего судебного разбирательства.

Кроме того, по инициативе Профцентра данный вопрос был вынесен на рассмотрение региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству, а также неоднократно обсуждался с работодателем на профсоюзной площадке.

Накануне суд поставил точку в деле, признав незаконными действия работодателя о расторжении трудового договора с работниками.

Судья Кызылординского городского суда М. Тогузбаева вынесла решение о восстановлении работников с оплатой времени вынужденного отстранения от работы.

Судом установлено, что основание расторжения трудового договора, которым руководствуется работодатель, является незаконным, что нарушает трудовые права граждан (п. 3 ст. 50 Трудового кодекса РК).

Один из восстановленных в правах работников Азамат Калжанов от имени коллег выразил благодарность профсоюзам за их участие в защите социально-трудовых прав.

«Суд полностью удовлетворил требования 12 наших сотрудников, которые были уволены несправедливо и необоснованно. Справедливость восторжествовала. По решению нас вновь восстановили на рабочих местах. Без помощи профсоюзов мы бы этого не добились. Я благодарен представителям Профсоюзного центра Марату Баимбетову и Майре Боранбаевой, которые с сентября 2021, не прекращая, занимались нашим делом, отстаивали наши права в суде, вели переговоры с работодателем и госорганами. Благодаря их поддержке защищены права 12 сотрудников и интересы их семей», – сказал Азамат Калжанов.

Отметим, члены инициативной группы в ближайшее время все же планируют создать в профсоюзную организацию. Дальнейшее развитие ситуации в данном трудовом коллективе будет находиться на контроле Федерации профсоюзов РК.