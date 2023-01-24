Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Совместные с международными банками проекты обсудили в Правительстве

24 Января 2023, 17:48
Совместные с международными банками проекты обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Участники обсудили реализацию проекта по модернизации среднего образования, планы по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений в Актобе, Караганде, Таразе, Риддере и Конаеве, а также продолжение ряда проектов по реконструкции автомобильных дорог, восстановлению ирригационных систем и др.

По всем рассмотренным вопросам Премьер-Министр дал соответствующие поручения.

В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также Исламского банка развития.


Фото: primeminister.kz

Новости по теме
Миссия МВФ начала свою работу в Казахстане
Более 460 тысяч казахстанцев имеют право управлять общественным транспортом
Защитные дамбы и арыки – как готовятся к паводкам в СКО
Теги:
Читайте также
Миссия МВФ начала свою работу в Казахстане
Более 460 тысяч казахстанцев имеют право управлять общественным транспортом
Механизм программы льготного автокредитования могут пересмотреть в РК
Подбор компаний для проверки АО «АрселорМиттал Темиртау» проводит Минэкологии
Защитные дамбы и арыки – как готовятся к паводкам в СКО
Постоянно идут жалобы от населения – Премьер-Министр о паводках
Устранить проблему ежегодного перелива дороги в Карагандинской области поручил Премьер-Министр
В этом году Казахстан обеспечит себя собственным сахаром – Минторговли
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
4 Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев
5 Какую помощь оказывает МИД РК казахстанцам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом

Лента новостей