Совместные с международными банками проекты обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Участники обсудили реализацию проекта по модернизации среднего образования, планы по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений в Актобе, Караганде, Таразе, Риддере и Конаеве, а также продолжение ряда проектов по реконструкции автомобильных дорог, восстановлению ирригационных систем и др.

По всем рассмотренным вопросам Премьер-Министр дал соответствующие поручения.

В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также Исламского банка развития.

Фото: primeminister.kz