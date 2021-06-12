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    05:30, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Совместные расследования в сфере госзакупок обсудили на международном семинаре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме состоялся Международный семинар по вопросам мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств с участием подразделений финансовой разведки, антикоррупционных служб и правоохранительных органов Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Представители стран обменялись практическим опытом по проведению совместных расследований антимонопольных и правоохранительных органов в сфере государственных закупок.

    Росфинмониторинг поделился информацией о фактах незаконной координации экономической деятельности, а именно создания картелей, заключения антиконкурентных соглашений и сговора. Также на примере России показано, как используются антиотмывочные механизмы при расследовании подобных фактов.

    Своим опытом также поделилась финразведка Казахстана.

    В заключение представители Беларуси предложили участникам семинара обменяться информацией по признакам сговора участников госзакупок. Это даст возможность доработать имеющиеся аналитические системы мониторинга электронных госзакупок и усилить контроль за расходованием средств.

    Семинар стал вторым в цикле совместных мероприятий государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.


    Теги:
    Борьба с преступностью Экономика Интеграция и партнерство
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