Совместные расследования в сфере госзакупок обсудили на международном семинаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме состоялся Международный семинар по вопросам мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств с участием подразделений финансовой разведки, антикоррупционных служб и правоохранительных органов Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Представители стран обменялись практическим опытом по проведению совместных расследований антимонопольных и правоохранительных органов в сфере государственных закупок.

Росфинмониторинг поделился информацией о фактах незаконной координации экономической деятельности, а именно создания картелей, заключения антиконкурентных соглашений и сговора. Также на примере России показано, как используются антиотмывочные механизмы при расследовании подобных фактов.

Своим опытом также поделилась финразведка Казахстана.

В заключение представители Беларуси предложили участникам семинара обменяться информацией по признакам сговора участников госзакупок. Это даст возможность доработать имеющиеся аналитические системы мониторинга электронных госзакупок и усилить контроль за расходованием средств.

Семинар стал вторым в цикле совместных мероприятий государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.