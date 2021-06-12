Совместные расследования в сфере госзакупок обсудили на международном семинаре
Представители стран обменялись практическим опытом по проведению совместных расследований антимонопольных и правоохранительных органов в сфере государственных закупок.
Росфинмониторинг поделился информацией о фактах незаконной координации экономической деятельности, а именно создания картелей, заключения антиконкурентных соглашений и сговора. Также на примере России показано, как используются антиотмывочные механизмы при расследовании подобных фактов.
Своим опытом также поделилась финразведка Казахстана.
В заключение представители Беларуси предложили участникам семинара обменяться информацией по признакам сговора участников госзакупок. Это даст возможность доработать имеющиеся аналитические системы мониторинга электронных госзакупок и усилить контроль за расходованием средств.
Семинар стал вторым в цикле совместных мероприятий государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.