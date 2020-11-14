Совместные проекты с Управлением ООН по наркотикам и преступности обсудили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД обсудили совместные проекты с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Министерстве внутренних дел состоялась встреча министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с Главой Программного офиса Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в РК Навидом Риазом. Участие во встрече также принял директор Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) Мирализода Рустам Азиз.

Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров был основан в ноябре 2007 года в Алматы в рамках реализации проекта Управления ООН по наркотикам и преступности.

В ходе встречи участники обсудили совместные проекты УНП ООН и МВД, в том числе по деятельности ЦАРИКЦ, программе ООН «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждение порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях», а также по реформе полиции. Участники подчеркнули важность взаимодействия путем расширения международного сотрудничества, обмена положительным опытом.

