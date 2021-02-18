Совместные проекты с представителем концерна Total обсудил министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК обсудил совместные проекты с главой подразделения по разведке и добыче концерна Total. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр энергетики Нурлан Ногаев принял главу Total. Разведка и добыча Арно Брёйяка.

В ходе встречи Арно Брёйяк представил нового вице-президента по Каспию и Южной Европе «Total» Кристин Хейли.

Нурлан Ногаев поблагодарил предыдущего вице-президента по Каспию и Южной Европе «Total» Бернара Клемана за плодотворную совместную работу, а также пожелал удачи в работе Кристин Хейли.

Стороны обсудили вопросы развития совместных проектов и влияние пандемии COVID-19 на нефтегазовый сектор.