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    17:20, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Совместные проекты с представителем концерна Total обсудил министр энергетики РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК обсудил совместные проекты с главой подразделения по разведке и добыче концерна Total. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр энергетики Нурлан Ногаев принял главу Total. Разведка и добыча Арно Брёйяка.

    В ходе встречи Арно Брёйяк представил нового вице-президента по Каспию и Южной Европе «Total» Кристин Хейли.

    Нурлан Ногаев поблагодарил предыдущего вице-президента по Каспию и Южной Европе «Total» Бернара Клемана за плодотворную совместную работу, а также пожелал удачи в работе Кристин Хейли.

    Стороны обсудили вопросы развития совместных проектов и влияние пандемии COVID-19 на нефтегазовый сектор.


    Теги:
    Энергетика Нефть Экономика
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