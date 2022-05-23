23 Мая 2022 16:44

Совместные проекты по реанимации новорожденных запустят Казахстан и Турция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Турция подписали соглашение в области медицины и здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос Казинформа, проект соглашения находится на стадии согласования с заинтересованными государственными органами и организациями.

Основной целью проекта документа является обмен опытом и знаниями в семейной медицине, борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, включая пандемии, обучение медицинских работников и разработка совместных проектов по безопасному материнству и обучению навыкам и программе реанимации новорожденных для предотвращения материнской и младенческой смертности.

Другими направлениями в рамках документа являются сотрудничество по управлению больницами, обмен информацией и опытом в области фармацевтики, медицинских изделий, оборудования, разработка вакцин и косметической продукции, предоставление краткосрочных тренингов по наращиванию потенциала для медицинского персонала, взаимный обмен экспертами и консультационных услуг, увеличение ресурсов человеческого потенциала в области здравоохранения.