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    13:36, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Совместные пенсионные аннуитеты намерены внедрить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР Саги Ажибек рассказал о преимуществах, которые дает гражданам договор пенсионного аннуитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно вступившим в силу изменениям в рамках Закона по вопросам восстановления экономического роста, вкладчики ЕНПФ в случае наличия договора пенсионного аннуитета могут распоряжаться своими пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения или передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством Республики Казахстан», - сказал Саги Ажибек на брифинге в СЦК.

    По его словам, в целях расширения линейки продуктов пенсионного аннуитета в текущем году планируется внедрение совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре пенсионного аннуитета не одного человека, а супружеской пары (близких родственников).

    «Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супругов (близких родственников) и перераспределить доходы по договору аннуитета. К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в КСЖ (компании по страхованию жизни), а у второго имеется излишек, то посредством совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим», - заключил спикер.


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