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    15:28, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Совместные опергруппы будут создаваться в странах ОДКБ по расследованию преступлений военнослужащих

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    Сенат одобрил Закон «О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Это Соглашение определяет вопросы юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием сил ОДКБ на территориях государств-членов. То есть оно регулирует: как разрешаются дела, когда военный одной страны, выполняя миссию в другой стране ОДКБ, совершает правонарушение – уголовное, административное или дисциплинарное», - сказал депутат Сергей Ершов на пленарном заседании Сената.

    Соглашение содержит:

    - механизм сотрудничества компетентных органов;

    - разграничение юрисдикции принимающей и направляющей сторон при совершении правонарушений;

    - порядок участия защитников, экспертов и специалистов, привлеченных для расследования правонарушений;

    - взаимное признание процессуальных действий и юридической силы доказательств.

    К примеру, если наш военнослужащий, дислоцированный в Кыргызстане, совершает преступление в отношении нашего же военнослужащего, то он привлекается к ответственности по нашим законам и нашими органами. Если же совершает деяние в отношении военнослужащего принимающей стороны, то – по её законам. Для закрепления следов преступлений, установлению и задержанию лиц, совершивших преступления, будут создаваться совместные следственно оперативные группы.

    В то же время просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если есть риск ущерба суверенитету и безопасности, а также противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны.


    Теги:
    Сенат ОДКБ Международная деятельность
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