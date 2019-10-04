Совместные казахстанско-индийские учения начались в Индии

ПИТХОРАГАРХ. КАЗИНФОРМ - На военном полигоне близ индийского города Питхорагарх состоялось открытие совместных казахстанско-индийских учений «КазИнд-2019». Накануне в Индию прибыл отряд военнослужащих Регионального командования «Юг» Сухопутных войск Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

На протяжении двух недель 60 казахстанских военнослужащих в составе сводного международного подразделения будут участвовать в совместных тренингах, обмениваться опытом с индийскими коллегами, изучать в теории и отрабатывать на практике действия по блокированию и уничтожению условных незаконных воинских формирований в горных условиях.









В настоящее время участники учений приступили к формированию сводного подразделения, в которое войдут казахстанские и индийские военнослужащие по 60 человек от каждой стороны.

Начальник управления организации боевой подготовки Управления Главнокомандующего Сухопутными войсками Казахстана полковник Марат Абдихаликов поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство, а также выразил уверенность в том, что учения принесут обоюдную пользу военнослужащим двух стран в изучении новых методов борьбы с терроризмом.

Командир 111-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Индии генерал Мандэл отметил, что бойцы его подразделения рады возможности принять участие в совместных учениях, изучить новый опыт и поделиться своим.





Учения проводятся в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Казахстана и Индии. Планируется, что для наблюдения за ходом учений в Индию прибудет заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Казахстана генерал-майор Даулет Оспанов.

Следует отметить, что это уже не первый опыт совместной работы казахстанских и индийских военнослужащих. Первые учения «КазИнд» прошли в 2018 году в Казахстане - в Гвардейском гарнизоне. Тогда в ходе совместных практических действий был отработан единый алгоритм войсковых действий по борьбе с незаконными воинскими формированиями. Военнослужащие двух стран получили хороший опыт совместной работы.

В прошлогодних учениях «КазИнд-2018» от Казахстана была задействована та же самая воинская часть Регионального командования «Юг», что в эти дни находится в Индии.







