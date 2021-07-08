Совместное заявление озвучили на Астанинском процессе по Сирийским переговорам

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ – Участники переговоров по итогам 16-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате озвучили совместное заявление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заявление выглядит следующим образом:

Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов Астанинского формата:

1. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению;

2. Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в т.ч. нападения на объекты гражданской инфраструктуры. Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат Ан-Нусра» / «Хейат Тахрир Аш-Шам» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» и других аффилированных с ней террористических организаций, которые угрожают мирным жителям внутри ИЗД и за ее пределами;

3. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу;

4. Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности САР. Отвергли все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили свою решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике;

5. Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить;

6. Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН;

7. Подчеркнули важную роль Конституционного комитета в Женеве, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи;

8. Отметили необходимость скорейшего проведения очередного, 6-го заседания редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета в Женеве. В связи с этим подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами-участниками Конституционного комитета и спецпосланником Генерального Секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения его устойчивой и эффективной работы;

9. Высказали убежденность, что в своей работе Комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов;

10. Вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, которая в значительной степени осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международного гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса.

11. Подчеркнули необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по скорейшему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры - водо- и электроснабжение, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права;

12. Подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации;

13. Приветствовали состоявшийся 2 июля с.г. успешный обмен насильственно удерживаемыми лицами в рамках Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Проведенная операция продемонстрировала готовность сирийских сторон укреплять меры взаимного доверия при содействии стран-гарантов Астанинского формата, а также подтвердила настрой стран-гарантов на активизацию и расширение взаимодействия в рамках Рабочей группы;

14. С удовлетворением отметили участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также представителей ООН и МККК;

15. Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 16-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане;

16. Решили провести 17-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане до конца 2021 года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 г. договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.