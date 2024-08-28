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    11:03, 28 Август 2024 | GMT +6

    Совместное заседание палат Парламента состоится 2 сентября

    Парламент РК
    Фото: Ж. Жумабеков

    Совместное заседание палат Парламента состоится 2 сентября. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов подписал распоряжение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу палаты.

    — В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11:00 в городе Астане, — говорится в тексте распоряжения.

    Теги:
    Сенат Парламент Астана Мажилис
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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