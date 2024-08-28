Совместное заседание палат Парламента состоится 2 сентября. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов подписал распоряжение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу палаты.

— В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11:00 в городе Астане, — говорится в тексте распоряжения.