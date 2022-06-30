30 Июня 2022 07:20

Совместное заседание палат Парламента РК состоится сегодня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте распоряжения.