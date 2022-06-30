08:00
30 Июня 2022 07:20
Совместное заседание палат Парламента РК состоится сегодня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте распоряжения.
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