10:38
15 Июня 2022 09:55
Совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан состоится 20 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
«Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. «В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 июня 2022 года в 10:00 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте Распоряжения.
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