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Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2023, 10:20
Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня Фото: parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 июня 2023 года в 15 часов в городе Астане. Начало заседания - в 15:00», - говорится в тексте распоряжения.


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