Совместное заседание Палат Парламента Казахстана состоится 19 декабря

14 Декабря 2022, 18:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 декабря 2022 года в 11 часов в городе Астане», говорится в тексте Распоряжения.