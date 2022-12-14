НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Совместное заседание Палат Парламента Казахстана состоится 19 декабря

14 Декабря 2022, 18:00
Совместное заседание Палат Парламента Казахстана состоится 19 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 декабря 2022 года в 11 часов в городе Астане», говорится в тексте Распоряжения.


Новости по теме
Будем обсуждать – Ерулан Жамаубаев об изъятии единственного жилья при банкротстве
Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах
Сертификат вместо диплома можно будет использовать в Казахстане
Теги:
Читайте также
Будем обсуждать – Ерулан Жамаубаев об изъятии единственного жилья при банкротстве
Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах
Сертификат вместо диплома можно будет использовать в Казахстане
Новый законопроект о военной полиции одобрил Мажилис
Провести отдельные парламентские слушания по ЕНПФ предложил депутат
Проблемы с банковскими задолженностями есть у 7,8 млн казахстанцев
Законопроект о банкротстве физлиц одобрил Мажилис
Условия предоставления эфирного времени на телеканале «Jibek Joly» кандидатам в депутаты Сената
Новости партнеров
Популярное
1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
2 Модель цифрового университета внедрят в Казахстане
3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
4 Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки
5 Выращивать форель и осетровых будут в Костанайской области

Лента новостей