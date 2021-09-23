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Совместное заседание генпрокуроров СНГ стартовало в Нур-Султане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Сентября 2021, 10:20
Совместное заседание генпрокуроров СНГ стартовало в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартовало заседание Координационного совета Генеральных прокуроров государств участников СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особую признательность хочу выразить Генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову за организацию сегодняшнего мероприятия, теплый прием на казахской земле и предоставленную возможность увидеться лично всем членам совета. Эта долгожданная встреча в весьма напряженных условиях пандемии стала возможной благодаря слаженной работе коллективов Генеральной прокуратуры РК и секретариата Координационного совета. Она является подтверждением нашей нацеленности на дальнейшее развитие сотрудничества и совместного поиска решений актуальных проблем», - сказал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, открывая заседание.

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В свою очередь, Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов подчеркнул важность совместной работы в данном направлении.

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«Стабилизация ситуации с коронавирусом в наших странах позволила провести мероприятие в традиционном формате. Я очень рад видеть всех в добром здравии, в работе заседания принимают участие делегации генеральных прокуратур государств-участников содружества независимых государств», - отметил Генпрокурор РК.

«В этом году многие наши страны празднуют 30-летие независимости. На протяжении всех этих лет мы не теряли контактов и плодотворно сотрудничали по важным направлениям в деле укрепления законности и борьбы с преступностью», - подытожил Г. Нурдаулетов.

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