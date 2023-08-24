Совместное учение вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана «Эрдик»

БАЛЫКЧЫ. КАЗИНФОРМ - Совместное тактико-специальное учение подразделений вооруженных сил состоялось на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» в городе Балыкчы Иссык-Кульской области Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



Привлеченный контингент практически отработали совместные действия сил и средств по оперативному развертыванию и выполнению совместных боевых и специальных задач в условиях террористической угрозы и обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

За активной фазой учения наблюдали министры обороны Казахстана и Кыргызстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.Учение позволило оценить маршевые, маневренные и боевые возможности привлекаемых спецподразделений. В нем приняли участие более 60 казахстанских военнослужащих и летные экипажи армейской авиации.