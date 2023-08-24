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Совместное учение вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана «Эрдик»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Августа 2023, 03:37
Совместное учение вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана «Эрдик» Фото:пресс-служба Министерства обороны РК

БАЛЫКЧЫ. КАЗИНФОРМ - Совместное тактико-специальное учение подразделений вооруженных сил состоялось на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» в городе Балыкчы Иссык-Кульской области Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Привлеченный контингент практически отработали совместные действия сил и средств по оперативному развертыванию и выполнению совместных боевых и специальных задач в условиях террористической угрозы и обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

photo photo За активной фазой учения наблюдали министры обороны Казахстана и Кыргызстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов. photo Учение позволило оценить маршевые, маневренные и боевые возможности привлекаемых спецподразделений. В нем приняли участие более 60 казахстанских военнослужащих и летные экипажи армейской авиации. photo
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