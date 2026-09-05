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    Совместные учения ОДКБ «Рубеж-2026» пройдут в Казахстане

    С 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в области Жетісу запланировано проведение совместного учения ОДКБ «Рубеж-2026», передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Совместные учения ОДКБ «Рубеж-2026» пройдут в Казахстане
    Фото: Минобороны РК

    В рамках подготовки и проведения учения с 7 по 30 сентября на территории Алматинской и Жамбылской областей, а также области Жетісу будет осуществляться плановое передвижение военной техники и личного состава.

    В ходе учения запланированы полевые занятия. Военнослужащие отработают вопросы перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения поставленных задач.

    В Минобороны отметили, что мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ.

    Учение «Рубеж» проводится на регулярной основе поочередно на территориях государств – членов Организации.

    Ведомство призвало граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на сведения из официальных источников.

    В Минобороны также напомнили, что распространение заведомо ложной информации и публикация недостоверных сведений влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

    Ранее  13 августа в Щучинске Бурабайского района прошли антитеррористические учения. 

    ОДКБ Военные Учения Минобороны РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор