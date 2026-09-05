Совместные учения ОДКБ «Рубеж-2026» пройдут в Казахстане

С 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в области Жетісу запланировано проведение совместного учения ОДКБ «Рубеж-2026», передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

В рамках подготовки и проведения учения с 7 по 30 сентября на территории Алматинской и Жамбылской областей, а также области Жетісу будет осуществляться плановое передвижение военной техники и личного состава.

В ходе учения запланированы полевые занятия. Военнослужащие отработают вопросы перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения поставленных задач.

В Минобороны отметили, что мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ.

Учение «Рубеж» проводится на регулярной основе поочередно на территориях государств – членов Организации.

Ведомство призвало граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на сведения из официальных источников.

В Минобороны также напомнили, что распространение заведомо ложной информации и публикация недостоверных сведений влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

Ранее 13 августа в Щучинске Бурабайского района прошли антитеррористические учения.