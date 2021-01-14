Совместная штабная тренировка войск прошла в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в региональном гарнизоне проведена совместная штабная тренировка войск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.
В ведомстве сообщили, что согласно плану подготовки органов управления и войск на 2021 учебный год с органами управления подчиненных соединений и воинских частей, дислоцируемых в Семейском региональном гарнизоне, проведены совместные штабные тренировки. Была проверена работа органов управления воинских частей по сбору и анализу данных обстановки, принятию решения, планированию боевых действий, доведению боевых задач подчиненным подразделениям, организации непрерывного управления и всестороннего обеспечения.
Кроме того, отработаны вопросы взаимодействия с органами управления Пограничной службы и Национальной гвардии.
«Данные тренировки показывают, насколько слажены совместные действия при возникновении угрозы», - отметил начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Восток», полковник Куанышбек Уштаев.
По результатам совместных тренировок продемонстрирован высокий уровень оперативной подготовки офицеров управления командующего войсками и органов управлений подчиненных воинских частей.
Фото: Пресс-служба Семейского гарнизона
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