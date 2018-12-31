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Советы ВОЗ: здоровое питание в новом году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хотите в 2019 году начать очередную «новую жизнь» и заняться своим здоровьем? Чтобы это похвальное желание не осталось лишь желанием, сайт Новости ООН советует прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), напоминая, что пища, которую мы употребляем, влияет на способность нашего организма противостоять инфекциям и болезням, передает МИА «Казинформ».
Постарайтесь в новом году сделать свое питание разнообразным. Наш организм - невероятно сложная система. Чтобы обеспечить его всеми питательными веществами, нужно включать в рацион много свежих и полезных продуктов.
Итак, каковы же практические советы ВОЗ?
В повседневном питании старайтесь употреблять в пищу ключевые продукты: пшеницу, кукурузу, рис, картофель, бобовые: чечевицу, фасоль, а также свежие фрукты и овощи, мясо, рыбу, яйца и молоко.
Выбирайте неочищенную кукурузу, овес, пшеницу и рис, они богаты клетчаткой и надолго создают ощущение сытости.
В качестве перекуса вместо продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров используйте свежие овощи, несоленые орехи и свежие фрукты. Избегайте соли, она может вызвать повышение кровяного давления, заболевания сердца и инсульт. ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день.
Сократите использование таких жиров, как сливочное масло и сало. Замените их рапсовым, кукурузным или подсолнечным маслом.
Старайтесь употреблять в пищу больше белого мяса, в красном - выше содержание жиров.
При возможности готовьте продукты на пару или варите, а не жарьте.
Употребляйте в пищу меньше сахара, он вреден не только для зубов, но также может вызвать серьезные хронические заболевания, такие как диабет.
Помните, что алкоголь вреден для здоровья. Совсем нельзя пить беременным и кормящим женщинам и всем, кто садится за руль.
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