Советы ВОЗ: здоровое питание в новом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хотите в 2019 году начать очередную «новую жизнь» и заняться своим здоровьем? Чтобы это похвальное желание не осталось лишь желанием, сайт Новости ООН советует прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), напоминая, что пища, которую мы употребляем, влияет на способность нашего организма противостоять инфекциям и болезням, передает МИА «Казинформ».

Постарайтесь в новом году сделать свое питание разнообразным. Наш организм - невероятно сложная система. Чтобы обеспечить его всеми питательными веществами, нужно включать в рацион много свежих и полезных продуктов.

Итак, каковы же практические советы ВОЗ?

В повседневном питании старайтесь употреблять в пищу ключевые продукты: пшеницу, кукурузу, рис, картофель, бобовые: чечевицу, фасоль, а также свежие фрукты и овощи, мясо, рыбу, яйца и молоко.

Выбирайте неочищенную кукурузу, овес, пшеницу и рис, они богаты клетчаткой и надолго создают ощущение сытости.

В качестве перекуса вместо продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров используйте свежие овощи, несоленые орехи и свежие фрукты. Избегайте соли, она может вызвать повышение кровяного давления, заболевания сердца и инсульт. ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день.

Сократите использование таких жиров, как сливочное масло и сало. Замените их рапсовым, кукурузным или подсолнечным маслом.

Старайтесь употреблять в пищу больше белого мяса, в красном - выше содержание жиров.

При возможности готовьте продукты на пару или варите, а не жарьте.

Употребляйте в пищу меньше сахара, он вреден не только для зубов, но также может вызвать серьезные хронические заболевания, такие как диабет.

Помните, что алкоголь вреден для здоровья. Совсем нельзя пить беременным и кормящим женщинам и всем, кто садится за руль.