Советы по барьерам Агентства по защите и развитию конкуренции выходят на правительственный уровень

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития конкуренции на ключевых товарных рынках, поднимаемые на Советах по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки (Советы) Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК), будут рассматриваться на заседаниях Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Такое решение принято для повышения эффективности работы Советов и координации принимаемых с Правительством Республики Казахстан мер. Совместные заседания планируется проводить не реже одного раза в месяц. Также на Госкомиссии будут рассматриваться отчеты об исполнении вошедших в Карту барьеров вопросов и приниматься решения по наиболее сложным. Первыми на рассмотрение очередной Госкомиссии будут вынесены вопросы Карты барьеров, касающиеся ограничения конкуренции при государственном субсидировании в агропромышленном комплексе, и предложения по их устранению.

Советы АЗРК созданы на принципах краудсорсинга в рамках реализации концепции «Слышащего государства», объявленной Главой государства. Советы сформированы в 17 регионах страны, республиканский – в Нур-Султане, каждый состоит из 12 экспертов, занятых в различных сферах бизнеса, экономики, производства и ключевых отраслей, всего 216 человек.

На заседания Советов выносятся на обсуждение основные сдерживающие факторы развития конкуренции и регуляторные барьеры входа на товарные рынки. Барьеры, выявляемые на заседаниях региональных Советов, передаются в работу АЗРК. В настоящее время по итогам заседаний Советов сформированы 58 предложений по устранению барьеров входа на товарные рынки, которые включены в Карту барьеров с конкретными сроками и ответственными исполнителями.