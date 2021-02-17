Советы по барьерам Агентства по защите и развитию конкуренции выходят на правительственный уровень
Такое решение принято для повышения эффективности работы Советов и координации принимаемых с Правительством Республики Казахстан мер. Совместные заседания планируется проводить не реже одного раза в месяц. Также на Госкомиссии будут рассматриваться отчеты об исполнении вошедших в Карту барьеров вопросов и приниматься решения по наиболее сложным. Первыми на рассмотрение очередной Госкомиссии будут вынесены вопросы Карты барьеров, касающиеся ограничения конкуренции при государственном субсидировании в агропромышленном комплексе, и предложения по их устранению.
Советы АЗРК созданы на принципах краудсорсинга в рамках реализации концепции «Слышащего государства», объявленной Главой государства. Советы сформированы в 17 регионах страны, республиканский – в Нур-Султане, каждый состоит из 12 экспертов, занятых в различных сферах бизнеса, экономики, производства и ключевых отраслей, всего 216 человек.
На заседания Советов выносятся на обсуждение основные сдерживающие факторы развития конкуренции и регуляторные барьеры входа на товарные рынки. Барьеры, выявляемые на заседаниях региональных Советов, передаются в работу АЗРК. В настоящее время по итогам заседаний Советов сформированы 58 предложений по устранению барьеров входа на товарные рынки, которые включены в Карту барьеров с конкретными сроками и ответственными исполнителями.