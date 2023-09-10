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    01:41, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Советы отцов открыли в двух павлодарских школах

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    Фото: Татьяна Сартакова
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Интересный опыт применили в лицее-интернате «Білім-Инновация» и специализированной школе «Жас дарын». Об этом один из отцов-участников рассказал на первом областном форуме родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «Впервые совет отцов мы открыли в лицее «Білім-Инновация». А потом и руководство школы «Жас дарын» пошло нам навстречу. Там вначале участвовали более 150 отцов, потом ещё тридцать захотели к нам присоединиться, – сообщил павлодарец Ризат.

    В этих школах учатся двое из четверых его детей. В учебных заведениях отцы проводят воспитательные беседы с мальчиками, ведут профориентационные часы – каждый выбирает день и рассказывает школьникам о своей профессии.

    »На 8 Марта мы поздравляем учителей, мам, школьниц. Это пример для мальчиков, как нужно относиться к девочкам«, – сказал Ризат.

    Этим летом советы отцов возили детей обеих школ в сёла Луганск, Розовка Павлодарского района. Дети узнали больше о сельском быте, местные фермеры рассказали им о своём нелёгком труде.

    Председатель областного форума родителей, заместитель акима области Айзада Курманова похвалила деятельных отцов и пожелала, чтобы такой опыт внедрили на уровне республики.


    Теги:
    Общество Павлодарская область Образование школа Павлодар
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