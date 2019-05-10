Советы медиков: как избежать осложнений от укусов комаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султан Байгабулов Садвакас, учитывая многочисленные вопросы в социальных сетях, прокомментировал меры профилактики от возможных осложнений от укуса комаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Департамент охраны общественного здоровья.

Акиматами районов столицы Байконыр, Сарыарка, Есиль и Алматы проводятся ежегодные дезинсекционные работы против комаров в жилых массивах города и вокруг его границ. По вопросам качества обработки и присутствия комаров можете обратиться в акиматы районов, в том числе и через Facebook.

«Мы постараемся озвучить наиболее важные аспекты об укусах комаров, их последствиях и мерам предосторожности. Следует отметить, что является заблуждением, что препараты, которые используют при борьбе с комарами являются причиной аллергии у людей. Эти препараты проходят соответствующие регистрацию и экспертизу.

Важно знать - человека кусают только самки комара (пьют кровь) - для откладывания яиц, а самцы питаются нектарами цветов. При укусе самка комара вводит в кожу слюну, содержащую вещества, препятствующие свёртыванию крови, иными словами чужеродный белок для организма человека. Именно слюна вызывает зуд, отёк, покраснение в месте укуса, а иногда тяжёлую аллергическую реакцию.

Оттек может привести к волдырю, далее превратиться в обширное пятно. Сопровождаться рвотой, тошнотой, вызвать анафилактический шок и потерю сознания. Такие проявления, как правило, отмечаются у взрослых. У детей зачастую все ограничивается покраснением и выраженным зудом.

Если активная реакция не проходит, а симптомы нарастают то нужно обязательно обратиться к врачу. При этом сообщить об укусе комара для того чтобы подобрать подходящее лечение и сделать аллергопробу на лекарства», - сказал Байгабулов Садвакас.

Он подчеркнул, что самку комара привлекает запах углекислого газа, который человек выдыхает, следовательно чем интенсивное он дышит, тем привлекательным становится для комара. Из-за более частого дыхания в силу возрастного развития - преимущественно комары кусают детей. Интересны для комаров могут быть запахи усиленного обмена веществ (пот) и алкоголя (этанол), а также беременные женщины вследствии повышенной температура тела и учащенного дыхания.

Запах человеческого пота комар чувствует за километр, выдыхаемый углекислый газ - за сотни метров, тепло - за несколько метров. Комары могут переносить болезнетворные бактерии, вирусы и паразиты от человека к человеку, которые опасны для здоровья и жизни.



Меры профилактики развития аллергии на укусы комаров:

- Следует учесть, что дети часто расчёсывают места укусов грязными руками, поэтому необходимо следить, чтобы дети периодически мыли руки, так как есть вероятность заноса бактерий.

- Перед прогулкой, надо одеваться так, чтобы не оставалось открытых участков кожи.

- Используйте отпугивающие средства - репеленты, например кремы, а не спреи, перед использованием нужно проверять на наличие аллергии: нанести на маленький участок кожи и посмотреть на реакцию.

- Подбирайте репелленты с учетом возраста ребенка, применяйте согласно инструкции и только разрешённые к применению.

- Не следует наносить репелленты на пораженные участки кожи с царапинами и ссадинами.

- Приобретайте репелленты в аптеках.

- По возможности одевайте светлую одежду, прикрывающую большую часть тела.

- При сильных аллергических реакциях не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачам.

Отмечается, за пределами города Нур-Султан имеются три водоёма, где обитают комары рода Анофелес - переносчики малярии, но в связи с отсутствием источника инфекции эти комары не представляют опасность для жителей столицы. ДООЗ проводит постоянный энтомологический мониторинг.