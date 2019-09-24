Советы фтизиатра: как уберечь близких от туберкулеза

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Врачи рассказали, как уберечь близких от туберкулеза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

На что должны обратить внимание родители?

- Небольшими признаками может быть избирательный аппетит у ребенка;

- Склонность к простудным заболеваниям;

- Могут быть небольшие изменения в анализах крови и мочи.

Кому и в каком возрасте проводится ежегодная проба Манту?

Детям из группы риска – из многодетной или малообеспеченной семьи, асоциальной семьи, имеющим длительный кашель, состоящим на диспансерном учете, имеющим маловыраженный рубец после прививки БЦЖ, получающим гормонотерапию, находящимся в закрытых учреждениях. Проба ставится с годовалого возраста, если ребенок относится к группе риска.

Группу риска формирует участковый врач. Всем, у кого впервые показана положительная проба Манту, проводится диаскинтест.

Что такое вакцина БЦЖ?

БЦЖ – вакцина от туберкулеза. Прививка делается дважды: в первые-четвертые дни жизни и в первом классе.

Какие процедуры проводятся бесплатно?

Лабораторные анализы, рентген, лечение проводятся бесплатно. Препараты выдают в поликлиниках после получения направления врача.

Какие признаки туберкулеза нужно знать?

- кашель более двух недель;

- потливость, особенно в ночное время;

- повышение температуры тела;

- снижение массы тела;

- потеря аппетита;

- общее недомогание, слабость;

- боли в груди.

Туберкулез передается от больного при кашле (воздушно-капельным путем), чихании, разговоре.

Как защитить себя от туберкулеза?

- укреплять иммунитет, употребляя здоровую пищу и занимаясь спортом;

- следить за регулярным проветриванием помещения;

- помнить, что вредные привычки повышают опасность заражения туберкулезом.

Обследование и лечение для туберкулезных больных проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства.