Советы фтизиатра: как уберечь близких от туберкулеза
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Врачи рассказали, как уберечь близких от туберкулеза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.
На что должны обратить внимание родители?
- Небольшими признаками может быть избирательный аппетит у ребенка;
- Склонность к простудным заболеваниям;
- Могут быть небольшие изменения в анализах крови и мочи.
Кому и в каком возрасте проводится ежегодная проба Манту?
Детям из группы риска – из многодетной или малообеспеченной семьи, асоциальной семьи, имеющим длительный кашель, состоящим на диспансерном учете, имеющим маловыраженный рубец после прививки БЦЖ, получающим гормонотерапию, находящимся в закрытых учреждениях. Проба ставится с годовалого возраста, если ребенок относится к группе риска.
Группу риска формирует участковый врач. Всем, у кого впервые показана положительная проба Манту, проводится диаскинтест.
Что такое вакцина БЦЖ?
БЦЖ – вакцина от туберкулеза. Прививка делается дважды: в первые-четвертые дни жизни и в первом классе.
Какие процедуры проводятся бесплатно?
Лабораторные анализы, рентген, лечение проводятся бесплатно. Препараты выдают в поликлиниках после получения направления врача.
Какие признаки туберкулеза нужно знать?
- кашель более двух недель;
- потливость, особенно в ночное время;
- повышение температуры тела;
- снижение массы тела;
- потеря аппетита;
- общее недомогание, слабость;
- боли в груди.
Туберкулез передается от больного при кашле (воздушно-капельным путем), чихании, разговоре.
Как защитить себя от туберкулеза?
- укреплять иммунитет, употребляя здоровую пищу и занимаясь спортом;
- следить за регулярным проветриванием помещения;
- помнить, что вредные привычки повышают опасность заражения туберкулезом.
Обследование и лечение для туберкулезных больных проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
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