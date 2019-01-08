Советы биев созданы в двух городах и районах Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городах Аксу и Экибастузе, Актогайском и Баянаульском районах Павлодарской области созданы советы биев. С целью их создания суды и советы ветеранов при акиматах заключили ряд меморандумов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Верховного суда РК.

В состав советов биев вошли ветераны судебной системы, местных исполнительных и правоохранительных органов, неправительственных организаций с активной жизненной позицией, большим опытом работы и авторитетом обществе.

Меморандумы нацелены на популяризацию в рамках советов биев примирительных процедур и проведение разъяснительной работы о преимуществах досудебного разрешения споров.



Судьи на встречах с общественностью проинформировали о модернизации судебной системы и продвижении примирительных процедур. Спикеры подчеркнули, что институт совета биев необходим для мирного разрешения споров, снижения уровня конфликтности в обществе и нагрузки в судах.



