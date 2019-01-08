Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Советы биев созданы в двух городах и районах Павлодарской области

8 Января 2019 16:01 147
Поделиться:
Советы биев созданы в двух городах и районах Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городах Аксу и Экибастузе, Актогайском и Баянаульском районах Павлодарской области созданы советы биев. С целью их создания суды и советы ветеранов при акиматах заключили ряд меморандумов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Верховного суда РК.

Новости по теме

Совет биев создали аксакалы в Жамбылской области

В состав советов биев вошли ветераны судебной системы, местных исполнительных и правоохранительных органов, неправительственных организаций с активной жизненной позицией, большим опытом работы и авторитетом обществе. 

Меморандумы нацелены на популяризацию в рамках советов биев примирительных процедур и проведение разъяснительной работы о преимуществах досудебного разрешения споров.
Советы биев созданы в двух городах и районах Павлодарской области 

Судьи на встречах с общественностью проинформировали о модернизации судебной системы и продвижении примирительных процедур. Спикеры подчеркнули, что институт совета биев необходим для мирного разрешения споров, снижения уровня конфликтности в обществе и нагрузки в судах.


Советы биев созданы в двух городах и районах Павлодарской области 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Суды,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив