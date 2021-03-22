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    19:48, 21 Март 2021 | GMT +6

    Советы бабушек созданы во всех городах и районах Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мудростью предков в семейной жизни делятся с молодыми в совете бабушек, созданном при областной мечети Һибатулла Тарази, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, совет бабушек создан недавно на базе аналогичной школы бабушек. Умудренные жизнью женщины объясняют молодым незамужним девушкам и снохам значение народных традиций и обычаев, раскрывают секреты счастливой семейной жизни. Они готовы сотрудничать с общественными институтами в деле воспитания молодого поколения.

    Именно на этот аспект акцентировал внимание глава региона Бердибек Сапарбаев. По его мнению, роль бабушки в казахской семье трудно переоценить. Она всегда являлась неисчерпаемым источником народной мудрости, главным воспитателем подрастающего поколения и хранителем национальных традиций и обычаев.


    «К сожалению, в нынешнее время увеличилось количество брошенных детей, разводов среди молодых пар, - сказал в ходе встречи глава региона. - Если вы активно включитесь в работу по недопущению подобных фактов, грамотному и вдумчивому воспитанию молодежи на базе наших исконных национальных традиций, это бы оказало большое влияние на укрепление института семьи. Я вам очень благодарен за то, что берете на себя столь важную и ответственную миссию. Всегда радуюсь, когда вижу таких благочестивых и мудрых казахских женщин».

    Руководитель женского сектора по Жамбылской области Духовного управления мусульман Казахстана Гульжан Сериккызы сообщила, что советы бабушек созданы во всех городах и районах Жамбылской области. В их состав входят 76 бабушек, которые провели семь встреч и 11 мероприятий.

    Во время встречи о деятельности мечети Һибатулла Тарази в минувшем году рассказал главный имам области Бейбит Мырзагелдиев.

    В завершение мероприятия Бердибек Сапарбаев поздравил присутствующих с наступающим праздником и вручил бабушкам памятные подарки.


    Теги:
    Жамбылская область Акимат Общество
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