Советская власть применяла изощренные методы при религиозных гонениях – Сабыр Касымов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Государственной комиссии, руководитель Проектного офиса Госкомиссии Сабыр Касымов выступил на республиканском тематическом семинаре «Об обмене опытом по сбору материалов по жертвам политических репрессий – представителям традиционного духовенства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что при преследовании служителей веры советская власть применяла разные изощренные методы. Широко использовались фабрикация групповых уголовных дел. Так, в Акмолинске за контрреволюционные идеи были осуждены 16 человек, а шестеро во главе с имамом Акмолинской области Темиргали Мирвалиевым расстреляны. Осуждали даже уже заключенных. Например, по сфабрикованному делу осуждены девять православных священников во главе с Сергеем Зверевым, отбывавших наказание в Карлаге, якобы за контрреволюционную деятельность, примыкавшей к зарубежным религиозным течениям. Все расстреляны.

В основном служителей веры привлекали по целому ряду статей действовавшего на территории Казахстана УК РСФСР 1926 года. И их действия огульно квалифицировались статьям 58-2, 58-6, 58-8, 58-10, 59-11. Большая часть была репрессирована по ст. 58-10 «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, призыву или ослаблению Советской власти».

В соответствии со ст. 65 Конституции РФ 1918 года, духовенство, наряду с кулаками и другими категориями жертв репрессии, было отнесено к лицам, лишенным избирательных прав, так называемым «лишенцам». Как следствие применения данной статьи, духовенство как «лишенцы», а также члены их семей, были дискриминированы в ряде гражданских и социальных прав.