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Советник Президента РК Сума Чакрабарти высказался об антиваксерах

14 Декабря 2021 00:30
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Советник Президента РК Сума Чакрабарти высказался об антиваксерах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента Казахстана по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти высказался об антиваксерах в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар». По его словам, работа Правительства в любой стране заключается в том, чтобы продолжать проводить разъяснительную работу о вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вакцины работают, но всегда определенный контингент будет настроен против. Даже регулярные вакцины для детей, стандартный пакет для новорожденных. Всегда найдется меньшинство, которое будет противостоять вакцинации. В ситуации с коронавирусом этого контингента больше», - прокомментировал советник Президента РК.

По его словам, работа Правительства в любой стране заключается в том, чтобы продолжать проводить разъяснительную работу: почему необходимо вакцинироваться, как это помогает обществу в целом.

«Нам, конечно, надо вбрасывать в умы, сознание общественности другие постулаты. Допустим мягкий подход. Многие люди идут в госпитали в Великобритании, поскольку запустили сами себя. Многим людям необходимо на самом деле переформатировать рассудок», - добавил Сума Чакрабарти.

Ранее советник Президента РК Сума Чакрабарти отметил , что вакцинация помогает стране восстанавливаться.


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#Здравоохранение   #Экономика   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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