Советник Президента РК Сума Чакрабарти высказался об антиваксерах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента Казахстана по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти высказался об антиваксерах в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар». По его словам, работа Правительства в любой стране заключается в том, чтобы продолжать проводить разъяснительную работу о вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцины работают, но всегда определенный контингент будет настроен против. Даже регулярные вакцины для детей, стандартный пакет для новорожденных. Всегда найдется меньшинство, которое будет противостоять вакцинации. В ситуации с коронавирусом этого контингента больше», - прокомментировал советник Президента РК.

По его словам, работа Правительства в любой стране заключается в том, чтобы продолжать проводить разъяснительную работу: почему необходимо вакцинироваться, как это помогает обществу в целом.

«Нам, конечно, надо вбрасывать в умы, сознание общественности другие постулаты. Допустим мягкий подход. Многие люди идут в госпитали в Великобритании, поскольку запустили сами себя. Многим людям необходимо на самом деле переформатировать рассудок», - добавил Сума Чакрабарти.

Ранее советник Президента РК Сума Чакрабарти отметил , что вакцинация помогает стране восстанавливаться.