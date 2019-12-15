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Советник Президента РК опроверг информацию о переименовании Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал распространяемую информацию о якобы переименовании города Алматы, передает МИА «Казинформ».
«Олжас Сулейменов - давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с Президентом, не означает, что Глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальныx задачаx развития Алматы, о чем он убедительно говорил на заседании актива города 29 октября текущего года. Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путём выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города», - написал Ерлан Карин в своем Telegram.
Ранее ряд казахстанских СМИ со ссылкой на известного общественного деятеля Олжаса Сулейменова опубликовал информацию о том, что Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал его предложение о переименовании Алматы.
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