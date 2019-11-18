Советник Первого Президента РК Адиль Турсунов прокомментировал инициативу Нурсултана Назарбаева о возможной встрече глав России и Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответ на запрос МИА «Казинформ» советник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Адиль Турсунов дал комментарий в отношении инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева о возможной двусторонней встрече между Президентом России В. Путиным и Президентом Украины В. Зеленским.

«Действительно, инициатива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в отношении возможной двусторонней встречи между Президентом России В. Путиным и Президентом Украины В. Зеленским получила широкий международный резонанс.

Данное предложение было выдвинуто Нурсултаном Назарбаевым в ходе V заседания «Астана клуба», состоявшегося 12 ноября с.г. в казахстанской столице.

Отвечая на вопрос модератора форума по теме украинского кризиса Первый Президент, в частности, выразил свою озабоченность тем, что произошло между близкими народами и странами – Россией и Украиной. Он напомнил участникам мероприятия о совместных действиях, предпринятых в 2014 году лидерами Казахстана, Франции, Германии и, конечно же – России и Украины, которые привели к первой встрече президентов В. Путина и П. Порошенко в столице Беларуси и проложили путь для последующих Минских договоренностей. При этом Первый Президент призвал авторитетных участников «Астана клуба» сделать все возможное, «чтобы сблизить отношения России и Украины, чтобы там был мир».

Возвращаясь непосредственно к теме идеи Нурсултана Назарбаева о проведении российско-украинской встречи на высшем уровне, хотелось бы обратить внимание на следующее.

Во-первых, как и отмечал в своем выступлении Елбасы, указанная инициатива уже обсуждалась им как с Президентом Украины В. Зеленским, так и с Президентом России В. Путиным.

Здесь понятно, что, в случае согласия на переговоры, стороны должны подготовиться к ним.

Мы поддерживаем мнение о том, что встреча ради встречи не имеет перспектив.

Во-вторых, Нурсултан Назарбаев в ходе своего вышеупомянутого ответа на вопрос поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках «Нормандского формата».

То есть здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры «тет-а-тет» или провести последнюю раньше первой.

Другими словами, «Нормандский формат», Минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса.

В-третьих, в своем выступлении на «Астана клубе» Елбасы отметил: «если для этих переговоров нужна нейтральная площадка, я предложил Казахстан».

При этом Первый Президент неоднократно высказывался в том плане, что для казахстанской стороны абсолютно непринципиально в какой столице могут состояться такие переговоры.

В-четвертых, как мы видим, инициативу Нурсултана Назарбаева об «отдельной личной встрече Президентов России и Украины» поддерживают многие мировые политики и эксперты.

Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику «Нормандского формата» и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева.

И в заключение полагаю важным отметить, что вышеупомянутое предложение Первого Президента следует рассматривать в общем русле его успешной многолетней и многоплановой миротворческой политики, в данном случае – на украинском направлении.

В международном сообществе хорошо известно твердое убеждение Елбасы в том, что альтернативы мирному пути разрешения кризисов не существует, что только диалог и переговоры могут привести к долгосрочному урегулированию конфликтов», – сообщил Адиль Турсунов.