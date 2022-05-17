19:37
17 Мая 2022 18:25
Советницу министра здравоохранения Кыргызстана подозревают в вымогательстве взятки
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана задержал советницу министра здравоохранения по подозрению в вымогательстве взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».
Как сообщили в ГКНБ, 17 мая в рамках оперативно-розыскных мероприятий на территории Бишкека было установлено фактическое местонахождение советницы министра здравоохранения Мээрим Тилековой, 1993 года рождения. Она была задержана и доставлена в город Каракол для организации следственных действий в рамках материалов доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.343 УК КР «вымогательство взятки».
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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