Совет волонтеров России поздравил казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице прошло официальное закрытие Года волонтера с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Казахстанских коллег поздравил Председатель центра Ассоциации волонтерских инициатив Российской Федерации Артем Метелев. Он направил видеобращение к участникам форума, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие волонтеры, Республики Казахстан! Поздравляю Вас с Международным днем добровольцев и завершением Года волонтера в Казахстане. 2020 год как никогда доказал, что сильное волонтерское движение в любой стране помогает справляться со сложнейшими проблемами быстрее и эффективнее, а иногда, когда речь идет о тепле и заботе нуждающимся людям, оно незаменимо. Нам всем было непросто, но мы стали с вами сильнее за этот год. Спасибо за вашу волю и неустанный труд, от лица волонтерского сообщества благодарю Республику Казахстан за многолетнее плодотворное сотрудничество и дружбу», - сказал А. Метелев.

По словам председателя центра Ассоциации волонтерских инициатив РФ, в этом году успешно запущен волонтерский Совет, при поддержке Президента Республики Казахстан, чтобы еще больше сплотить волонтерские команды и реализовать совместные акции.

Напомним, сегодня в городе Нур-Султане подвели итоги Года волонтера в Казахстане. В Казахстане зарегистрировано более 600 волонтерских организаций и более 100 тысяч волонтеров.

В официальной церемонии закрытия Года волонтера принял участие Глава государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.



