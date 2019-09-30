Совет сенаторов: У нас одна высшая цель – служение интересам общества и государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ Звездный состав - так глава верхней палаты Парламента Дарига Назарбаева приветствовала членов первого заседания Совета сенаторов, которое прошло в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Обращаясь к участникам заседания, спикер подчеркнула, что Стратегия Первого Президента Республики – Елбасы Нурсултана Назарбаева, предвыборная программа, Послание народу Казахстана Президента Касым-Жомарта Токаева ставят перед обществом и всеми органами государственной власти масштабные и сложные задачи.

«Особая роль в этих преобразованиях отведена Парламенту и региональным маслихатам. Президент К. Токаев говорит: «Наша формула государственной власти: сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Поэтому укрепление Сената Парламента, наполнение его деятельности новым современным содержанием, более активная позиция Сената и его депутатов в общественных и социально-политических процессах – наша прямая задача», - сказала Д. Назарбаева.

Глава верхней палаты отметила, что согласно Конституции, верхняя палата Парламента наделена значительными полномочиями.





«Сенат – это институт, от которого зависят ключевые кадровые назначения. Он имеет решающее слово при формировании и утверждении бюджета страны, а также при контроле за его исполнением. Сенат представляет регионы Казахстана и является голосом региональных маслихатов. Именно он в наилучшей, самой полной и конституционно оформленной форме представляет интересы регионов на республиканском законодательном уровне», - сказала глава Сената.

Спикер подчеркнула, что Сенат – это каркас жёсткости нашего государства. Он выполняет важнейшую для государства и общества стабилизирующую функцию. Д. Назарбаева считает, что именно здесь должен проходить диалог регионов с республиканским уровнем и горизонтальный диалог регионов между собой.

Обращаясь к коллегам, Дарига Назарбаева подчеркнула, что для развития и движения вперёд стране нужны верные, выверенные решения, сочетающие современность и мудрость, новации и опыт поколений. Поэтому при верхней палате создан консультационный орган – Совет сенаторов, в который приглашены наиболее авторитетные, опытные депутаты Сената предыдущих созывов.

«Совет должен олицетворять мудрость, опыт, сдержанность, стабильность. Мы видим его как открытую площадку прямого диалога, обсуждения наболевших проблем, выработки рекомендаций по их решению. Мы рассчитываем, что члены Совета сенаторов станут хорошей поддержкой действующего депутатского корпуса. Нам нужны ваш опыт, ваша энергия, ваша активная жизненная позиция, потому что у нас одна высшая цель – служение интересам общества и государства», - сказала Д. Назарбаева.

Сенатор Владимир Волков обратил внимание участников заседания на то, что Главой государства поставлена задача по усилению роли Парламента как законодательной ветви власти. В этой связи сенатор отметил необходимость усиления контроля за исполнением рекомендаций, принятых на парламентских слушаниях и правительственных часах, в том числе по концепциям законопроектов; за полнотой ответов и своевременностью дачи ответов на депутатские запросы.





«При необходимости использовать право обращения к Президенту Республики об освобождении члена Правительства от должности по итогам заслушивания отчета по вопросам его деятельности», - предложил В. Волков.

Свои предложения по совершенствованию работы Сената высказали О. Байгельды, Б. Туткушев, Ж. Ергалиев, Г. Касымов, М. Алтынбаев, Б. Айтимова, З. Федотова.

В частности, Дулат Куставлетов подчеркнул необходимость добиваться эффективности депутатских запросов, поднимаемых сенаторами. «Депутатские запросы, которые носят региональный характер, необходимо направлять соответствующему министру, акиму, ведомству. Получив отписку, надо уже следующий запрос направлять на имя Премьер-Министра и ставить вопрос об ответственности данного руководителя. Почему? Потому что это позволяет делать нам Закон «О разграничении полномочий между Правительством и центральными исполнительными органами», - сказал Д. Куставлетов.

Ряд предложений, высказанных в ходе заседания, направлен на изменение регламента Сената. Все они будут внимательно изучены и учтены в работе.

«Надо понимать саму роль Сената в новом изменяющемся мире, новой ситуации, новом времени. Регламент – это соотношение полномочий прав и ответственности палаты перед обществом, страной, государством, Конституцией. Поэтому кое-что надо видоизменять, также уровень полномочий и ответственности надо пересматривать, все это закреплять в регламенте», - сказал Гани Касымов.

Говоря об актуальности создания Совета сенаторов, государственный и общественный деятель Зинаида Федотова подчеркнула, что «это очень нужная, ценная работа. Это будет хорошая помощь и Сенату, и в целом, государству для того, чтобы без громких слов мы могли бы делать хорошую и ценную работу для нашего общества».

В ходе заседания заместителем председателем Совета сенаторов избрана Бырганым Айтимова, секретарем Совета – сенатор Нурлан Кылышбаев.

По итогам заседания утвержден план работы Совета сенаторов.



